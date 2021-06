Grigi: per l’attacco si pensa al portoghese Correia della Juventus Under 23, Celia resta?

Alessandria – Spunta un nuovo nome per l’attacco dell’Alessandria in vista della prossima stagione di Serie B. Si tratta di Felix Correia, attaccante portoghese attualmente nelle file della Juventus Under 23.

Il ds Fabio Artico, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe infatti chiesto alla Juventus il prestito del giocatore che lascerebbe così la C per affrontare la sua prima esperienza in Serie B.

Felix Correia, di proprietà del club bianconero, la passata stagione ha giocato nell’Under 23 segnando 7 gol in 28 gare di cui 26 da titolare. Su di lui forte anche l’interesse del Pisa.

Chi dovrebbe restare in grigio è, invece, Raffaele Celia. Questa la volontà del club piemontese che, anche nell’esperienza in Serie B, vorrebbe avvalersi del giovane esterno classe 1999. Per questo il ds Fabio Artico è tornato a bussare alla porta del Sassuolo con il compito di confermare per la terza stagione consecutiva un ragazzo apprezzato prima da Scazzola, che lo ha fortemente voluto in primis, e poi da Gregucci e Longo.

Su Celia, che con i Grigi ha totalizzato in due anni 57 presenze e 4 reti, c’è anche l’interesse del Pisa che starebbe sondando il terreno per portarlo sotto la torre pendente.