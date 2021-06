Morto il muratore caduto da un tetto a Borgosesia due settimane fa

Borgosesia – Non ce l’ha fatta Stefano Marola, il muratore di 51 anni che due settimane fa è rimasto vittima di un gravissimo incidente sul lavoro a Borgosesia, in frazione Aranco.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, stava lavorando all’ultimo piano di un edificio (nella foto) di proprietà di un privato, era previsto il rifacimento del tetto, per la posa delle travature quando, per cause che dovranno essere accertate, ha perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di circa due metri. Nella caduta l’uomo ha battuto la testa.

Le lesioni riportate sono state fatali: l’uomo era stato portato all’ospedale di Borgosesia dove, visto il tipo di trauma subito nella caduta, era stato deciso il trasferimento all’ospedale Maggiore di Novara in elicottero in codice rosso. Là è rimasto ricoverato in rianimazione fino alla sua morte.

Sul posto, oltre che i carabinieri, era intervenuto anche il personale dello Spresal per ricostruire la dinamica dell’incidente, che potrebbe essere legata a una scarica elettrica e verificare eventuali responsabilità. Marola lascia moglie e figli. La data del suo funerale non è ancora stata fissata. La Procura di Vercelli aveva aperto un fascicolo dopo l’incidente del 6 giugno. Ora, dopo il decesso del lavoratore, le ipotesi di reato potrebbero cambiare.