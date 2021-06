Pallacanestro Serie A2, nuovo vice allenatore alla JB Monferrato: via Andrea Fabrizi, al suo posto Stefano Comazzi

Casale Monferrato – Avvicendamento nello staff tecnico della JB Monferrato. Dopo cinque stagioni, tra Junior e JBM, Andrea Fabrizi ha lasciato il ruolo di assistente allenatore. A darne notizia il club monferrino che ha reso ufficiale una voce di corridoio che si era diffusa già nei giorni scorsi. Questo il comunicato della JB Monferrato: “Ringraziamo Andrea con un forte abbraccio. Un uomo che a Casale abbiamo avuto il piacere di conoscere e apprezzare sia per le sue capacità tecniche che per il suo valore umano. Comprendiamo la sua volontà di cercare una nuova sfida e gli auguriamo un grosso in bocca al lupo. Casale sarà sempre la tua seconda casa”. Al suo posto la JB Monferrato inserirà, come vice di Andrea Valentini, Stefano Comazzi, 41 anni, di Borgomanero che si è imposto col suo lavoro giovanile alla PMS Moncalieri e all’Auxilium Torino e ha passato le ultime due stagioni in A2 a Verona.