Il Gruppo Gavio è pronto per realizzare la Variante di Altare sulla A6

Tortona – Il gruppo Gavio ha pronto un progetto per ridisegnare il tratto che collega Savona ad Altare della A6. Una variante di 6 chilometri che consentirebbe di accorciare i tempi per i lavori di adeguamento alle attuali necessità di un’autostrada che risale agli anni ’50 e che costringe a continui interventi di manutenzione. Il gruppo tortonese ha pronto un progetto di fattibilità che consentirebbe di realizzare nei due sensi di marcia, una variante completamente nuova da realizzare quasi interamente in galleria per arrivare alla connessione con la A10. I contatti con il Ministero dei Trasporti – oggi Mims (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) – sarebbero avanzati e diversi elaborati avrebbero già preso la via di Roma per una prima valutazione. Difficile capire se e quando potranno partire i lavori, ma si sa che dall’autorizzazione serviranno circa due anni per vedere l’entrata in servizio del nuovo tracciato. Il vantaggio del progetto è che durante la sua realizzazione non sarà fermato il traffico, come dicono i tecnici, per cui non interferirà con l’attuale viabilità. Da un paio d’anni il gruppo Gavio sta pensando ad una serie di soluzioni per migliorare l’autostrada A6 anche per quanto riguarda il tratto di 16 chilometri da Altare verso Torino che presenta diversi antichi problemi per cui si parla di un rifacimento che potrebbe ridurre i 16 chilometri a circa 9.