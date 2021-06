Moto contro Panda: grave il centauro

Alessandria – Un motociclista è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Alessandria in seguito a un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio verso le quattro e mezzo a Litta Parodi all’altezza del semaforo piazzato all’incrocio tra la ex SS35 bis dei Giovi e la strada per Frugarolo-Mandrogne. L’impatto è stato violentissimo e il centauro è andato a sbattere contro una Panda guidata da una donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Municipale di Alessandria e una squadra del 118 che ha subito intubato il centauro, mentre la donna ha riportato ferite e contusioni di lieve entità. La circolazione sul tratto di statale dove è avvenuto l’incidente è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire la rimozione dei mezzi e i rilievi del caso.