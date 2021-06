Non solo uno sciopero, i lavoratori Cit minacciano il blocco totale dei bus

Novi Ligure – Mentre la Filt Cgil, per la vertenza del Cit, conferma lo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici per l’8 luglio, i dipendenti del consorzio intercomunale trasporti sono già sul piede di guerra. Il motivo è la situazione finanziaria dell’ente e i suo futuro che si decide in questi giorni. Minacciano un blocco totale degli autobus sia per le linee urbane che per quelle extraurbane che potrebbe infatti scattare alla stessa data dello sciopero. Niente stipendio e futuro incerto: “Quando sembrava che la situazione potesse in qualche modo migliorare – dice Fabio Poddighe, della Rsa del Cit al cronista –, vista la ricapitalizzazione sociale da parte del Comune di Novi e la gara per l’ingresso del partner di maggioranza, siamo al punto di partenza. Questo mese abbiamo percepito solo l’acconto di 500 euro e la direzione aziendale ci fa capire che sarà difficile trovare liquidità per gli stipendi futuri”.