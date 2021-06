Pallavolo femminile Serie B1: confermata nella Arredo Frigo Acqui Terme Sofia Cattozzo in regia

Acqui Terme – Dopo la conferma dello staff arriva quella della prima giocatrice in casa Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme. Si tratta della alzatrice Sofia Cattozzo che anche nella prossima stagione di pallavolo femminile di Serie B1 continuerà a giocare nelle file della compagine termale. Dopo un intervento al ginocchio programmato da tempo che l’ha portata a terminare il campionato scorso con una giornata di anticipo, alla ripartenza degli allenamenti a fine estate, dovrebbe essere regolarmente ai nastri di partenza. “Sono contenta di rimanere ancora nella Pallavolo Acqui Terme – ha dichiarato la Cattozzo – sono molto motivata e non vedo l’ora di iniziare, di rimettermi alla prova e di riprendere le certezze che ci sono state negli ultimi campionati. A maggior ragione – prosegue Cattozzo – l’auspicio è quello di ripartire dopo due anni difficili, pieni di stop e riprese, catastrofiche dal punto di vista fisico e mentale”. La stagione passata, infatti, per la squadra termale, è stata piuttosto negativa: tra rinvii della federazione e rinvii dovuti alla situazione sanitaria interna, le ragazze guidate da Ivano Marenco si sono giocate un’intera stagione in un solo mese, dopo un mese e mezzo senza allenarsi, in cui non hanno avuto il tempo di trovare continuità in campo.

“Speriamo che da quest’anno si ritorni almeno a una pseudo normalità e che l’ambiente in palestra possa essere quello di qualche anno fa, così da vivere di nuovo serenamente allenamenti e partite” ha concluso la Cattozzo.