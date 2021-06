Premiati nel broletto di Palatium Vetus i vincitori del “Premio Giornalistico Franco Marchiaro”

Alessandria – Ieri, nel broletto di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sono stati premiati i vincitori del premio giornalistico Franco Marchiaro nato grazie al dottor Antonio Maconi che ha conferito alla Fondazione Solidal un lascito vincolato all’istituzione di un premio giornalistico in ricordo di Franco Marchiaro, storico cronista e capo servizio della redazione di Alessandria de La Stampa. Due le sezioni riservate ai giornalisti under e over 40 mentre, da quest’anno, c’è una terza sezione riservata a foto e video realizzati da giornalisti e regolarmente pubblicati. Hanno dato il loro contributo finanziario di 1.000 euro ciascuno, Asperia, Ascom, Collegio Costruttori e Unione Artigiani, permettendo l’ampliamento dei premi da assegnare.

Il Presidente della Giuria Luca Ubaldeschi, novese e direttore de Il Secolo XIX, ha voluto ringraziare in particolar modo i nuovi partner del Premio: Gian Paolo Coscia, Presidente di Asperia e della camera di Commercio di Alessandria e Asti, Vittorio Ferrari, Presidente dell’Ascom, Costanzo Agnese Presidente dell’Unione Artigiani ed il Collegio Costruttori, rappresentato dall’arch. Stefano Ponzano.

La Giuria del premio:

La giuria

Luca Ubaldeschi presidente Carlo Annovazzi de La Repubblica Piero Bottino de La Stampa Marco Caramagna dell’Ordine nazionale dei Giornalisti Roberto Gilardengo de Il Piccolo Nadia Minetti addetta stampa del Comune di Alessandria.



I premiati

Over 40: il premio di 1500 euro è stato assegnato a Marco Menduni, del Secolo XIX quello di 800 euro è stato assegnato a Antonella Mariotti de La Stampa.

Under 40: il premio di 1500 euro è andato a Valentina Frezzato de La Stampa e quello di 800 euro a Giulia Boggian de Il Piccolo.

Foto e video: il premio di 1500 euro è stato assegnato a Federica Castellana, fotografa de La Stampa quello di 800 euro a Lucio Laugelli.



La Giuria del Premio Marchiaro ha deciso di assegnare una targa a Carlo Beltrame che da oltre mezzo secolo collabora col bisettimanale Il Monferrato con servizi, articoli e analisi di carattere economico finanziario.

Foto de La Stampa