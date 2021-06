Atletica: record italiano agli Assoluti di Rovereto per il monferrino Paolo Dal Molin

Rovereto – Record italiano, e vittoria ai campionati italiani assoluti, per Paolo Dal Molin, atleta di Occimiano portacolori delle Fiamme Oro, specialista nei 110 ostacoli.

Ieri, agli Assoluti di Rovereto, in Trentino, con il tempo di 13” 27/100 ha migliorato di un centesimo di secondo il primato precedente di Emanuele Abate.

Un tempo che vale la qualificazione alle ormai prossime olimpiadi di Tokyo dato che lo standard di qualificazione è infatti fissato a 13” 32/100.

“Chi mi vuole bene sa cosa ho passato in questi anni. E ora, finalmente, mi sono preso l’Olimpiade”, ha dichiarato al traguardo Dal Molin.