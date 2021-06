Donna di 26 anni trovata in tarda serata ferita in fondo a un dirupo riversa sulle acque del torrente Orba

Molare – È attualmente ricoverata all’ospedale di Alessandria la giovane donna trovata ieri sera verso le dieci e mezzo nel Canyon di Molare ferita in vari punti del corpo. Si tratta di una una bagnante di 26 anni residente nel pavese, che si sarebbe infortunata cadendo sulle rocce lungo il torrente Orba. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino di Alessandria, intervenuto sul posto insieme alla Croce Verde e ai Carabinieri di Ovada. Il personale sanitario ha provveduto alla stabilizzazione della donna ferita. Sono ancora oscuri alcuni particolari dell’incidente per cui si attendono ulteriori aggiornamenti. Il recupero della ragazza e il suo trasporto fino alla sede stradale è risultato particolarmente difficoltoso per la natura del terreno e per l’oscurità, per cui è stato necessario fare ricorso all’utilizzo di tecniche ed attrezzature alpinistiche. L’intervento si è chiuso intorno a mezzanotte, mentre la donna è stata ricoverata all’Ospedale di Alessandria.