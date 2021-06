Molti sanitari non vogliono vaccinarsi: pronte 1.150 lettere per tutti quelli non ancora coperti

Alessandria – Non c’è niente da fare, questo vaccino – di che marca sia non importa – non convince tutti. In provincia il 65% della popolazione over 16 anni è stata vaccinata con la prima dose, e il 35% ha ricevuto la seconda. Ma resta un buon terzo che di vaccino non ne vuol sentire parlare e restano ancora 1.150 sanitari – non dipendenti delle aziende sanitarie o pubbliche – che non si sono vaccinati e centocinquanta dipendenti. “Stiamo inviando le lettere per sollecitarli – dice al cronista Orazio Barresi, responsabile della campagna vaccinale dell’Azienda sanitaria alessandrina – alcuni di loro hanno delle controindicazioni e quindi non lo hanno fatto per quel motivo, altri, però, si rifiutano per altre ragioni e se insistono nel rifiuto del vaccino saremo costretti a segnalati ai rispettivi ordini professionali. Intanto la campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato e sta coinvolgendo la popolazione di persone più giovani. Per questo alcuni piccoli hub vaccinali sono stati chiusi. Gestirli con il personale a disposizione sarebbe molto oneroso e comunque adesso le persone che devono vaccinarsi non sono più gli anziani o i fragili. Siamo nelle categorie di giovani e ragazzi che possono spostarsi in modo autonomo. Per questo motivo l’hb di Gavi sarà presto chiuso.