Bertram Derthona: sei mesi di squalifica per l’amministratore delegato Marco Picchi

Tortona – Pesante squalifica, sei mesi, per Marco Picchi, amministratore delegato della Bertram Derthona.

Durante Gara 4 della finale promozione del campionato di Serie A2 di pallacanestro tra Derthona e Reale Mutua Torino, che si è tenuta ieri al PalaOltrepò di Voghera, il dirigente, secondo quanto scritto dal giudice sportivo, “dalla tribuna per tutta la gara protestava contro le decisioni arbitrali offendendo gli stessi e tenendo ripetutamente un comportamento gravemente ispirato ad odio e discriminazione di genere. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto dell’aggravante relativa alla carica di dirigente ricoperta, della violazione del provvedimento di inibizione in corso e della plurirecidiva di provvedimenti a suo carico”. Bersaglio delle proteste del dirigente bianconero sarebbe stata, in particolare, l’arbitro Silvia Marziali che ha diretto l’incontro coi colleghi Ursi e Chersicla.

Marco Picchi sarà così impossibilitato a svolgere la sua attività di dirigente per sei mesi, fino al 28 dicembre 2021. Alla Bertram Derthona invece ammenda di 1.000 euro “per offese collettive frequenti nei confronti degli arbitri e di un tesserato avversario ben individuato”.