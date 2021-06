Cuspo: un anno ricco di soddisfazioni e premi

Alessandria – Nonostante sia stata una stagione sportiva difficile, seppur nel ritorno alla normalità, il CUSPO proprio nel 2021 ha molto da festeggiare: i suoi 10 anni di attività, ma anche gli encomi sportivi a testimonianza di un’attività sempre in crescendo al servizio del territorio.

Il Comune di Alessandria ha consegnato gli Encomi Sportivi alle società e agli atleti che hanno spiccato nel corso dell’anno o che si sono qualificati per affrontare nuove sfide.

I premi sono stati consegnati dal Sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco e dall’Assessore allo Sport, Piervittorio Ciccaglioni, i quali hanno ricordato il decennio di attività sul territorio e l’impegno inclusivo.

Per la Sezione Scherma è stato premiato Tazio Zecchi, al suo primo anno agonistico già 5° e 2° alle Regionali. “Sono molto contenta – ha commentato Alice Cometti, Presidentessa e Maestra di spada – è stato un anno duro per tutti i ragazzi e nonostante la spada sia uno sport individuale i suoi risultati sono il frutto di un lavoro di squadra. Quello degli under 14 è un bel gruppo affiatato e ci voleva proprio concludere l’anno così”.

“Ringrazio a nome mio e della Società l’Assessore allo Sport Pier Vittorio Ciccaglioni per l’ideazione ed il Sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, per essere intervenuto – ha sottolineato il Segretario Generale del CUSPO, Alessio Giacomini – da 10 anni il CUSPO lavora ad Alessandria nello sviluppo dell’attività sportiva universitaria e agonistica. Ed il Comune sin dall’inizio ne è stato un naturale partner. Oltre che essere un riconoscimento di ciò che è stato fatto, sono un importante tassello nel percorso di crescita della nostra offerta sportiva e sociale per il territorio. Condivido questo encomio con la Presidente Alice Cometti, i Consiglieri con i dirigenti e tutti i tesserati che nell’attività giornaliera fanno grande la nostra società”.

Per i Rugby Mixed Ability, inserimento di persone con disabilità nelle squadre di Sezione, è stata premiata Patrizia Tramarin, coordinatrice del progetto: “È il riconoscimento del lavoro che stiamo facendo. L’apporto dei genitori, dei facilitatori e degli istruttori a cui estendo i miei ringraziamenti conferisce al Rugby Mixed Ability una valenza per tutta la collettività” il suo commento.

Ha incassato, infine, gli encomi comunali anche il CUSPO Basket, promosso in Serie D: “Due anni fa avevo promesso che avremmo lottato contro tutti, ora abbiamo raggiunto anche la serie D – il commento di Giovanni Mazzoglio, responsabile della squadra – ringrazio soprattutto i dirigenti, lo staff tecnico e i giocatori che sono stati formidabili, giocando in modo incredibile e cambiando la mentalità della squadra. Loro sono riusciti a realizzare questo sogno che premia me ma soprattutto il Segretario Generale, lui è il motore di tutto. Ringrazio anche la città: aziende e piccoli esercizi ci hanno permesso di realizzare questo lavoro e andare avanti con entusiasmo”.