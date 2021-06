Ex Ilva: oggi a Cornigliano la visita del ministro del Lavoro Orlando per cercare una (possibile?) tregua

Genova – Quale futuro per i 930 lavoratori di Acciaierie d’Italia? Oggi alle 12 il ministro del Lavoro Andrea Orlando varcherà i cancelli dello stabilimento siderurgico di Cornigliano dove la cassa integrazione per i dipendenti dell’ex Ilva sarà scattata da dodici ore, nonostante i tre giorni di sciopero e cortei organizzati dai metalmeccanici la settimana scorsa per dire “no” a un ammortizzatore sociale a loro avviso “improprio, visto il mercato dell’acciaio è tutt’altro che in crisi”. Prima di incontrare la rsu della fabbrica, Orlando avrà un incontro in prefettura col prefetto Renato Franceschelli, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, i segretari di Cgil, Cisl e Uil e i segretari dei metalmeccanici di Fim e Uilm. Fiom non parteciperà. L’assemblea dei lavoratori di Cornigliano è stata convocata stamane da rsu e sindacato dalle 7 alle 9. Gli operai dovranno stabilire se e come continuare la mobilitazione dopo che l’azienda ha rifiutato di sospendere la procedura di Cig, come avevano chiesto con una lettera i segretari di Fim, Fiom e Uilm. A Genova il sindacato contesta l’ennesima richiesta di rinnovo di cassa integrazione perché il mercato dell’acciaio è in forte crescita ovunque con prezzi alle stelle. Una presa di posizione che ha fatto scuola anche a Taranto, dove nei giorni scorsi le organizzazioni dei lavoratori hanno rigettato la richiesta di Cig avanzata dall’azienda per gli 8.200 addetti del sito. Sulla Cig il governo, che è azionista di Acciaierie d’Italia attraverso Invitalia, non ha per ora preso posizione e non è escluso che stamattina Orlando sia per questo contestato in fabbrica dagli operai. L’8 luglio il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha convocato al Mise sindacati e azienda. Prima Acciaierie d’Italia dovrà approvare il bilancio 2020, l’ultimo di ArcelorMittal Italia. Sempre a luglio il cda della società sarà integrato coi membri di Invitalia.