Graffittari da tutto il mondo per la seconda edizione del “Quattordio Urban Art”

Quattordio – Quattordio, paese al confine tra le province di Alessandria e Asti, è diventato il punto di ritrovo dei writers, ossia i graffittari, provenienti da tutto il mondo e che con le loro opere hanno attirato, e stanno attirando, parecchi visitatori. Già all’ingresso si capisce l’aria che tira: una vecchia auto trasformata in un’opera da street art. Poi quando si arriva in piazza Pettazzi, ecco l’esplosione dei colori dei murales, e quell’odore della vernice che il festival dell’arte urbana QUA, Quattordio Urban Art, ha lasciato dalla prima edizione del 2017 e nella seconda che si è conclusa proprio ieri. Nella prima edizione erano undici gli artisti, quest’anno venti. Tra di loro c’è B130, artista storico nel panorama della street art italiana e Refreshink che mischia le bombolette spray ai pennelli. Il giovanissimo Etsom si è dedicato invece allo studio dei colori. Coquelicot Mafille è una graffittara ma in mano ha un pennello e sembra quasi che sul muro bianco stia comparendo un quadro. A pochi metri ci sono Cheris & Amina, che fondendo i loro stili hanno portato il tema del razzismo e dell’immigrazione tra le strade di Quattordio. Il lavoro più travagliato è quello di Stefania, in arte Stereal, che ha usato i suoi colori su una delle facciate della casa di riposo. Nessun muro è stato risparmiato dai graffiti, neanche quello del cimitero affidato ad Acme 107 che ha creato un mondo immaginario partendo della resurrezione. Mentre gli artisti creano, due restauratrici, Elena Astolfi ed Alessandra Carrieri, si dedicano alla conservazione del murales storico: un lavoro unico nel settore. E alla fine anche il sindaco di Quattordio, Alessandro Venezia, inizialmente scettico, è rimasto soddisfatto.