Grigi: fissate le date del ritiro estivo e formalizzata l’iscrizione al campionato di Serie B

Alessandria – La stagione 2021-2022, quella che vedrà il ritorno dell’Alessandria in serie B, comincerà ufficialmente mercoledì 14 luglio, quando è previsto il raduno di giocatori e staff che si sottoporranno alle visite mediche di rito. Successivamente il gruppo si trasferirà a Cantalupa, provincia di Torino, sede del ritiro estivo dove la squadra lavorerà da domenica 18 luglio a domenica 1 agosto.

Intanto, con una nota ufficiale diffusa sul proprio sito internet e sui propri canali di comunicazione e social, il club grigio ha reso noto stamane che “è stata regolarmente depositata tutta la documentazione relativa all’iscrizione per la prossima stagione agonistica in Serie B”.

Di fatto questo è il primo passo della nuova stagione che vedrà i Grigi tornare nella serie cadetta.