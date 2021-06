Il centrocampista Morosini nel mirino dell’Alessandria ma c’è da battere la concorrenza di Como e Ascoli

Alessandria – Altro possibile nuovo arrivo in casa Alessandria Calcio. Secondo le ultime indiscrezioni il club grigio sarebbe infatti interessato a Leonardo Morosini, 26 anni, trequartista cresciuto calcisticamente nel Brescia e dallo scorso ottobre nelle file della Virtus Entella. Sul ragazzo c’è però anche il forte interessamento di Como e Ascoli. Il club marchigiano, in particolare, pare essere in vantaggio per aver da tempo preso i contatti sia con Morosini che con la sua squadra d’appartenenza da poco retrocessa in Serie C.