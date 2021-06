Legambiente ricorre al presidente della Repubblica per bloccare la produzione di C6O4 alla Solvay di Spinetta Marengo

Alessandria – Per fermare la produzione di C6O4 alla Solvay Legambiente ricorre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad annunciarlo è stata la sezione Ovadese e provinciale, in collaborazione con Legambiente Piemonte e Legambiente Nazionale, che domani daranno i dettagli de “Ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento della autorizzazione per la produzione ed uso di cC6O4 nello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo”. Questo tipo di ricorso è previsto entro i 120 giorni dalla decisione della Provincia di autorizzare l’ampliamento della produzione del pfas di nuova generazione, il cC6O4 che è un brevetto della Solvay. Presente domani anche il legale di Legambiente che spiegherà nei particolari quali sono gli elementi legali che hanno reso possibile il ricorso. A portare avanti la battaglia contro la produzione della sostanza, brevetto Solvay, sono il Comitato Stop Solvay con Legambiente: una lotta più intensa dopo la richiesta dell’autorizzazione ambientale integrata per l’ampliamento. Nel dicembre del 2019 era stata presentata anche un’indagine epidemiologica dell’Arpa con Asl Alessandria, sull’incidenza dei tumori a Spinetta Marengo, il sobborgo alessandrino più vicino allo stabilimento. Sui dati definiti “allarmanti” e che meritavano un approfondimento sia da Arpa che da Asl, Solvay ha presentato relazioni di esperti che li hanno riletti senza sollevare dubbi sul possibile inquinamento da parte del cC6O4. Ma in un pozzo di alimentazione dell’acquedotto di Montecastello, lontano da Spinetta e dalla Solvay, la scorsa estate era stato trovato il cC6O4, e quel pozzo fu chiuso e resta tuttora chiuso. All’incontro di domani parteciperanno anche i legali di Legambiente, che si occupano di Pfas in Veneto.