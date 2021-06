Otto casi di variante Delta (?) già scoperti in Piemonte che punta all’immunità di gregge entro fine agosto

Alessandria – È arrivata anche in Piemonte la variante Delta del Covid… Ma sarà vera o è sempre quello di prima rinforzato? Ieri i primi otto casi nelle province di Cuneo, Torino, Novara e Biella. Il timore di un imminente contagio si è concretizzato, interessa 6 persone italiane e 2 straniere. Si tratta di casi asintomatici o con sintomi non di particolare gravità. I loro contatti sono in quarantena. I primi casi risalgono a maggio, ma il tempo tra la rilevazione della positività al virus e il momento in cui si individuano la tipologia del contagio, è notevole. I tamponi positivi, nell’ultima settimana ulteriormente ridotti allo 0,5 per cento del totale, sono inviati all’Istituto di Candiolo per essere sottoposti a una sequenza di rilievi. Le attività di ricostruzione delle catene di trasmissione e di indagine e screening dei contatti svolte dai Servizi di igiene e sanità pubblica (Sisp) delle aziende sanitarie stanno permettendo di contenere la diffusione del virus, che rallenta ancora. Ieri, infatti, nessun decesso coi nuovi positivi che erano appena 31 e i ricoverati in terapia intensiva scesi a 15. Contro la variante Delta, come fatto sapere dall’Unità di Crisi del Piemonte, l’unica arma resta il vaccino. In questo senso il Piemonte, come sottolineato dal governatore Cirio, è una delle regioni più avanti, con oltre 3,5 milioni di dosi somministrate, un target che si attesta in media su 37-38.000 vaccinazioni al giorno, superando l’obiettivo della struttura commissariale.

“Intendiamo mettere in sicurezza il Piemonte entro fine agosto” ha rimarcato Cirio.

Intanto, da oggi via le mascherine all’aperto. In queste ore sono in consegna alle Asl altre 28.500 dosi di Moderna e 10.200 di Johnson&Johnson. Il Piemonte, dunque, procede verso l’immunità di gregge ma se prima della comparsa della mutazione Delta significava vaccinare almeno il 70% della popolazione, da oggi si pensa ad alzare l’asticella all’85%. E si punta a vaccinare anche gli studenti delle scuole medie prima del rientro a scuola. Da oggi, infine, via agli accessi senza prenotazione per gli ultrasessantenni all’hub più vicino a casa presentando la tessera sanitaria.