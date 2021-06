Brucia un capannone della Srt di Tortona, il vento ha spinto i fumi tossici a Castelnuovo, il sindaco Tagliani: tenete chiuse le finestre

Tortona – Restano ancora ignote le cause dell’incendio divampato stamane verso le nove alla Srt (Rifiuti Urbani) di Tortona sulla strada provinciale per Castelnuovo. I vigili del fuoco, presenti sul posto con tre squadre, hanno avuto ragione delle fiamme in poco più di mezzora. Sono giunti sul posto esattamente alle 10,05 con 3 mezzi: 2 del distaccamento di Tortona e uno di Alessandria. Al momento – sono le 10:45 – la situazione è sotto controllo e non risulterebbero feriti o intossicati. Dalle prime informazioni ricevute sono andati in fumo rifiuti ingombranti all’interno di un capannone. La direzione del vento è verso Castelnuovo Scrivia e non verso il centro abitato di Tortona. I tecnici dell’Arpa sono già sul posto. In arrivo anche la squadra dell’aria. Gianni Tagliani (sx), sindaco di Castelnuovo Scrivia su facebook: “È preferibile, per il vento orientato verso il nostro paese, non tenere aperte le finestre. È una misura precauzionale, preventiva e non imposta ma suggerita”.

Aggiornamento delle 11:16

Le operazioni di spegnimento stanno volgendo al termine, i tecnici di Arpa stanno proseguendo i rilievi strumentali in campo per monitorare l’evoluzione della situazione ed effettuano campionamenti per analisi di laboratorio. Dalle prime analisi eseguite nelle immediate vicinanze dell’incendio si riscontrano 0.5 ppm COV e 1 ppm di Acido Cloridrico, inquinanti tipici dei processi di combustione. Proseguono i monitoraggi nelle zone di ricaduta con strumenti da campo.

Aggiornamento delle 11:30

Stanno procedendo i rilievi in campo lungo la direzione prevalente del vento (Castelnuovo Scrivia).

Sono stati prelevati campioni per le analisi di laboratorio.

Le operazioni di spegnimento stanno volgendo al termine. L’incendio si può considerare spento dalle ore 11.20 circa.