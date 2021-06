Centra autovelox ed esce di strada: ricoverato in codice giallo

Felizzano – A voler forzare la realtà, si potrebbe dire che l’automobilista che ha centrato il rilevatore di velocità abbattendolo abbia compiuto un atto di ribellione. Ma non è così perché quando, verso le tre del pomeriggio, l’automobilista è uscito di strada dopo aver divelto quell’autovelox, non l’ha fatto apposta. L’impatto si è verificato all’altezza del Family Park. Nell’urto la vettura si è ribaltata. A bordo c’era solo il conducente che è stato soccorso, estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in codice giallo all’Ospedale di Alessandria dal 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che stanno svolgendo le indagini per fare chiarezza sulle cause del sinistro.