Continua la “Commedia Cerutti”, ma a interessare eventuali acquirenti ora è solo il marchio

Casale Monferrato (Gianni Patrucco) – Domani a Milano ci sarà l’asta per la vendita di marchio e fabbrica. E sono queste due cose che interessano, soprattutto il marchio nonostante le solite cose dichiarate dai sindacati. Dopo oltre quattro mesi di presidio e il nulla di fatto giudiziale per la vendita di quello che resta della Cerutti, s’è passati alla fase stragiudiziale con una soluzione che vedrebbe una trentina di dipendenti accasati in Bobst, e gli altri non si sa. Leggendo qualche foglio qualche ottimista racconta di una cooperativa con una quarantina di soci ed una sessantina che dovrebbe essere assorbita da un ectoplasma come l’azienda che dovrebbe (forse, chissà, può darsi, staremo a vedere, non si sa mai, potrebbe essere) nascere dalla cordata Rinascita costituita dagli imprenditori Marco Drago, Diana Bracco, Ernesto Pellegrini e Franco Goglio con il sostegno di Invitalia di… Arcuri: siamo a posto! Alla fine della fiera c’è una soluzione sindacale che – se va bene – soddisferebbe solo la metà della forza lavoro della Cerutti fallita, mentre la realtà dei fatti ci dice che, allo stato, duecento famiglie sono in mezzo a una strada. Questa è la realtà. Bisogna dire le cose come stanno perché è cosa gravissima e intollerabile prendere in giro la gente che vuole solo lavorare.