Ex Ilva: tra gli operai sale la tensione, contestazioni al ministro Orlando

Genova – Giornata all’insegna delle tensioni, quella di ieri, a Cornigliano per la visita del ministro del Lavoro Andrea Orlando. Al centro della questione il futuro dell’ex Ilva che ora come non mai appare incerto. Orlando ieri pomeriggio si è trattenuto con la Rsu dell’azienda siderurgica per oltre un’ora, mentre al mattino aveva incontrato le istituzioni locali e le organizzazioni dei lavoratori in prefettura, tranne Fiom che ha disertato.

Nella sede del palazzo del governo, il ministro ha confermato l’intenzione di risanare e rilanciare il siderurgico, spiegando che il premier Mario Draghi, in colloquio telefonico, avrebbe assicurato la volontà dell’esecutivo di accelerare la formazione della nuova azienda partecipata dallo Stato tramite Invitalia. In pratica il governo avrebbe confermato la volontà di investire sull’acciaio con l’ex Ilva, a Genova come anche a Novi Ligure, che, in questo senso, dovrebbe avere una dimensione strategica.

Orlando ha cercato di usare parole rassicuranti ma di rassicurante ieri non c’era praticamente niente, anzi. All’arrivo del ministro l’accoglienza di una decina di operai Fiom è stata “la rovina dell’Italia siete voi” e “vergogna”. Proteste composte, ovviamente, col ministro del Lavoro che ha “assorbito” i cori senza dire nulla ma dopo le proteste dei giorni scorsi le tensioni non sono calate e tutto ha il sapore di una tregua armata.

L’8 luglio sindacati e azienda sono stati convocati dal ministro Giancarlo Giorgetti al Mise, il Ministero del Lavoro. Un incontro nel quale si dovrà discutere il nuovo assetto della società e i nuovi ammortizzatori sociali collegati a un progetto industriale.

Sulla carta, in pratica, un percorso che vedrebbe lo Stato accelerare il passo ma i sindacati continueranno a vigilare. “Abbiamo confermato lo stato di agitazione” le poche e decisamente chiare parole di Armando Palombo, leader della rsu. Fatti, insomma, non parole, chiedono i sindacati, niente più promesse, come sottolineato dal segretario della Camera del Lavoro, Igor Magni, che si dice anche preoccupato rispetto al fatto che l’azienda abbia risposto “no” alla richiesta del ministro di soprassedere sulla Cig.

Da parte sua la Cisl Liguria, attraverso le parole del segretario Luca Maestripieri, da anni afferma di aver chiesto investimenti che non sono mai arrivati, denunciando un rapporto con l’azienda che non è più sostenibile.

Insomma non c’è più tempo da perdere. L’intervento del governo dovrà concretizzarsi in tempi brevi sulla nuova società, con la quale devono essere ripristinate relazioni industriali costruttive, con un piano industriale mirato al rilancio che deve tenere conto dell’occupazione, delle produzioni e dell’ambiente. “Ci aspettiamo già nei prossimi giorni e nell’incontro dell’8 luglio al Mise le risposte che da troppo tempo attendiamo” le parole chiare di Maestripieri.

Pessimista la Uilm che, per bocca del suo segretario Antonio Apa, ha affermato che l’incontro con Orlando non ha portato a nulla di concreto sottolineando che il Ministro non ha competenze per intervenire sulla cassa integrazione senza l’intervento dell’Inps.

Nei giorni scorsi i siderurgici hanno scioperato contro l’ennesima richiesta di cassa integrazione per

“crisi di mercato” e il fatto che il governo non abbia preso una posizione chiara in merito, chiedendo alla società, in qualità di azionista, di ritirare la Cig, ha fatto surriscaldare ancora di più gli animi.

Da parte sua il ministro Orlando ha spiegato che in realtà la richiesta era stata avanzata, ma senza successo.

La partita, in pratica, resta aperta, gli operai resteranno in stato di agitazione fino all’8 luglio e in attesa di ricevere la lettera della Cigo, Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, che non è ancora arrivata. Invitalia è entrata in Acciaierie d’Italia lo scorso aprile versando 400 milioni mentre ArcelorMittal, intanto, ha offerto oltre 60 milioni per acquisire in Francia due acciaierie di Liberty Steel.