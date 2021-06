Nuoto: l’alessandrino Federico Poggio convocato alle Olimpiadi di Tokyo

Alessandria – Non ci sarà solo Paolo Dal Molin a rappresentare Alessandria alle Olimpiadi di Tokyo che prenderanno il via a fine luglio.

Sarà presente anche il nuotatore alessandrino Federico Poggio che ha, infatti, staccato il pass per la competizione dei cinque cerchi.

L’atleta ventitreenne, agli ordini di coach Cesare Butini, gareggerà nei 100 rana, distanza sulla quale ha ottenuto il minimo olimpico di 59”39/100 nel corso del trofeo Sette Colli di Roma.

Dopo aver ottenuto i primi successi con lo Swimming Club Alessandria nelle categorie giovanili, Poggio, dal 2018, è tesserato per Imolanuoto e per il gruppo sportivo Fiamme Azzurre.