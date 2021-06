Acqui Terme “covid free”: è la prima città della provincia di Alessandria

Acqui Terme – Acqui è una città “covid free” ed è la prima in provincia di Alessandria. Ad annunciarlo, ieri sera, il sindaco Lorenzo Lucchini: “Dal Centro Operativo Comunale mi giunge la notizia tanto attesa: zero positivi a domicilio e zero positivi in ospedale. Dopo mesi di paura e tanto, tantissimo lavoro, è stato raggiunto un traguardo importantissimo” ha scritto sui social network il primo cittadino termale.

Lucchini, su Facebook, ha voluto “ringraziare con questo post tutti coloro che col proprio impegno lo hanno reso possibile. In particolare i miei concittadini, per il grande senso di responsabilità dimostrato fin da inizio pandemia e per l’attenzione con cui hanno affrontato ogni fase dell’emergenza sanitaria“.

Il sindaco ha poi richiamato tutti alla massima attenzione: “Sappiamo bene che l’incubo non è ancora finito, almeno fino a quando non raggiungeremo l’immunità di gregge. Per uscirne prima possibile, ora bisogna procedere con la massima efficacia col piano vaccinale”.