Da Sonia Hason Consultant Milano: la Cerutti è stata provvisoriamente aggiudicata alla Bobst Italia S.p.a

All’esito dell’asta celebrata in data odierna, cui hanno partecipato Bobst Italia S.p.a. e Seconda Rinascita S.r.l., l’azienda Cerutti è stata provvisoriamente aggiudicata alla Bobst Italia S.p.a. al prezzo di euro 6.200.000,00 a fronte di una base d’asta di euro 5.000.000,00.

Entro dieci giorni vi è la possibilità per i Fallimenti di ricevere nuove offerte irrevocabili di acquisto migliorative, per un prezzo non inferiore a quello di aggiudicazione, maggiorato del 10%: nel qual caso sarà celebrata un’asta finale tra il nuovo offerente e l’aggiudicatario provvisorio ai fini della designazione dell’aggiudicatario definitivo. Poiché in data odierna è terminato l’ultimo periodo di cassa integrazione richiesto dai Fallimenti, i Curatori dott. Ignazio Arcuri e avv. Salvatore Sanzo, in conformità ai provvedimenti autorizzativi già emessi da Giudici delegati, hanno attivato le necessarie procedure affinchè i lavoratori possano accedere alle ulteriori forme di sostegno al reddito previste dalla legge (NASPI – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego).