Grigi: l’attaccante Corazza nel mirino di tre club di Serie C; l’esterno della Juve Under 23 Correia potrebbe andare al Sassuolo

Alessandria – Proseguono le voci di calciomercato in casa Alessandria Calcio in vista della prossima stagione di Serie B. Secondo le ultime indiscrezioni l’attaccante trentenne Simone Corazza sarebbe nel mirino di tre club di Serie C: Pescara, Avellino e Feralpisalò. Da valutare, dunque, cosa vorrà fare il club piemontese. Si allontana, invece, la possibilità di vedere in maglia grigia Felix Correia. L’esterno offensivo portoghese, accostato all’Alessandria Calcio e decisamente utile al gioco di Moreno Longo, potrebbe infatti vivere il suo immediato futuro in Serie A dato che il club bianconero lo vorrebbe inserire per scardinare le ultime resistenze del Sassuolo alla cessione del centrocampista Manuel Locatelli, da tempo seguito dai Bianconeri. Oltre a lui il ds della Juventus, Federico Cherubini, potrebbe giocarsi anche le carte Hamza Rafia e Marco Da Graca.