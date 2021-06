Incendio nella basilica di Sant’Andrea di Vercelli: dodici suore evacuate

Vercelli – Momenti di paura, ieri sera, alla basilica di Sant’Andrea di Vercelli, per un incendio che ha provocato danni nella sacrestia e ha messo in pericolo un prezioso crocifisso del Trecento.

Sono state evacuate dodici consorelle della Fraternità della Transfigurazione: stanno bene anche se alcune di loro, leggermente intossicate, hanno avuto bisogno delle cure della Croce rossa.

L’incendio è accaduto intorno alle dieci. Le consorelle erano riunite per cena nei locali al primo piano quando, all’improvviso, hanno avvertito un odore fortissimo di fumo.

Immediato l’allarme da parte di una delle religiose, Alfonsina Zanatta, che ha avvertito i Vigili del Fuoco. All’arrivo nella basilica, i pompieri hanno visto il fuoco che stava divampando dai locali al pianterreno, all’altezza della sacrestia. Le fiamme stavano avvolgendo oggetti sacri e paramenti. Probabile che a scatenare l’incendio siano stati alcuni candelabri che si trovano nel locale.

I pompieri hanno messo in salvo le sorelle: quelle che non sono riuscite a scendere autonomamente dal piano in cui si trovavano per cena, sono state fatte uscire con un cestello. Con loro c’era anche un ospite. Sono entrate in ambulanza, si sono fatte assistere dai volontari del 118, ma nessuna è rimasta ferita. Solo tanto spavento. I sanitari hanno poi offerto stracci imbevuti di acqua per rinfrescarsi.

Sul luogo dell’incendio, oltre a una folla di curiosi, è arrivato anche il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, assieme ad alcuni assessori e all’arcivescovo Marco Arnolfo, che è arrivato in fretta col rettore della basilica don Mario Allolio. Fra i vari oggetti sacri da spostare, i Vigili del Fuoco hanno allontanano dal fumo un crocifisso del Trecento. In un attimo i pompieri hanno aperto le porte della chiesa e fatto uscire il fumo. Quando il rettore potrà tornare a dire messa nella basilica non si sa. Al momento è tempo di fare la conta dei danni.