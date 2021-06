Magazzino In’s di Tortona: respinto l’accordo a perdere, i lavoratori ottengono i tickets a 7 euro e un nuovo premio di risultato

Tortona – Da giorni CGIL e USB provano a convincere i lavoratori circa la bontà dell’ipotesi di accordo sindacale che riduce i ticket mensa a 3 euro al giorno, subordinandoli peraltro alla produttività, tentando tra le altre cose d’indire, da un giorno all’altro, un referendum per legittimare e approvare questa operazione per la verità poco allettante. In disaccordo con Cgil e Usb, è scesa in campo SI Cobas per denunciare il fatto che quell’ipotesi d’accordo mette in discussione “le conquiste strappate con tanti sacrifici e scioperi dai lavoratori in anni di battaglia e che all’interno di un appalto, come quello della In’s Mercato, dove il volume di lavoro è progressivamente aumentato, un’operazione che taglia salario e lo subordina all’aumento della produttività è un accordo inaccettabile”. In forza della presa di posizione di Si Cobas, ieri mattina è stato possibile chiudere una trattativa riuscendo a raggiungere un accordo migliorativo che prevede, fra l’altro, il passaggio dei ticket mensa da 5,29 euro a 7 euro per giornata di presenza, l’impegno nei prossimi 15 giorni di concordare un premio di risultato (PDR) aggiuntivo rispetto al riconoscimento dell’istituto del ticket, la stabilizzazione a tempo indeterminato già di alcuni contratti in scadenza. “Questa – si legge in una nota di SiCobas – crediamo sia la miglior risposta a chi, non solo provava a presentare l’ipotesi del taglio del ticket mensa a 3 euro come un grande passo in avanti, ma si ostinava a mettere in contraddizione il miglioramento delle condizioni contrattuali dentro il magazzino, con la stabilizzazione del personale precario, accusandoci addirittura di essere insensibili al tema (SiCobas si riferisce a Cgil e Usb; n.d.r.). Oggi abbiamo dimostrato che non solo è possibile difendersi e ottenere aumenti salariali (peraltro più alti di quelli stabiliti dal rinnovo vergogna del CCNL), ma che tutto ciò non è in contraddizione con l’eventuale stabilizzazione del personale, visto anche l’aumento di lavoro (e di fatturato) che l’In’s Mercato e tutto il settore della GDO, ha fatto registrare in questo anno e mezzo di pandemia”.