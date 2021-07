Bertram Derthona: oggi in Comune incontro dei giocatori col sindaco Chiodi e poi la festa ufficiale assieme ai tifosi

Tortona – Per festeggiare ufficialmente assieme ai propri tifosi la promozione in Serie A di pallacanestro, Bertram Derthona ha organizzato per oggi pomeriggio, a partire dalle sei, una festa nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport “Uccio Camagna”, in corso Alessandria 1. I tifosi potranno, così, celebrare l’approdo nella massima serie assieme allo staff tecnico, dirigenziale e coi giocatori.

Alle cinque, invece, la squadra incontrerà, in Comune, il sindaco Federico Chiodi.