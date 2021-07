Furgone in A7 semina bagagli, si ribalta ed è tamponato da un’auto: tre feriti

Castelnuovo Scrivia – Tre feriti, due in codice giallo e uno verde. È il bilancio dell’incidente autostradale avvenuto stanotte in A7 Milano-Genova al km 58 direzione sud, comune di Castelnuovo Scrivia. Secondo quanto riferito dal distaccamento dei vigili del fuoco di Tortona l’allarme è scattato all’1,15. Sarebbero stati coinvolti un’auto e un furgone ribaltato al centro della carreggiata. Coinvolte 5 persone, 4 i feriti. Sul posto 118 e Polizia Stradale. Il furgone proveniente dalla Lombardia, carico di valigie e altro materiale sul portapacchi, per cause ancora in corso di accertamento all’improvviso ha sbandato e si è ribaltato, spargendo i bagagli per circa cento metri. Un’automobile Tesla, che nel frattempo stava sopraggiungendo, non ha potuto evitare il furgone ribaltato e lo ha centrato in pieno. Non gravi i feriti, due codici gialli e uno verde, uno ha anche rifiutato il trasporto in ospedale. Il tratto autostradale interessato dall’incidente, tra l’uscita per Castelnuovo e lo svincolo per la A21 Torino Piacenza, è stato chiuso al traffico mentre i Vigili del Fuoco di Tortona hanno lavorato un paio d’ore per liberare l’autostrada dai mezzi incidentati e dai bagagli sparsi sull’asfalto. È intervenuta anche la polizia stradale di Milano Ovest.