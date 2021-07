Grigi: Nereo Omero non guiderà più il settore giovanile

Alessandria – Cambio in casa Alessandria Calcio per quanto concerne la guida del settore giovanile. Si è, infatti, conclusa ieri l’avventura di Nereo Omero, come peraltro reso noto anche dal club in una nota: “L’ambizione di confrontarsi con nuove sfide lo ha portato a vivere una nuova vicenda professionale che, ne siamo certi, si rivelerà positiva e gratificante – si legge sul sito dell’Alessandria Calcio nel canonico saluto di commiato – a Nereo, da tutti noi, l’abbraccio forte e l’augurio di un felice proseguimento del proprio lavoro”.

Adesso per il ruolo di responsabile del settore giovanile mandrogno in cima alla lista c’è Massimo Bava, attuale responsabile del settore giovanile del Torino. Un profilo importante ma che soprattutto conosce molto bene anche Moreno Longo con cui ha collaborato a lungo ottenendo per due volte l’accesso alla finale del campionato Primavera e una Supercoppa. Nelle prossime settimane si saprà qualcosa in più.