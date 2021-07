Il terzino Rubin prossimo a lasciare l’Alessandria per andare in Serie C al Potenza

Alessandria – Sembrano, ormai, prossime a separarsi le strade dell’Alessandria Calcio e di Matteo Rubin, il giocatore che, nella sfida finale al Padova per l’accesso alla Serie B, ha segnato il rigore decisivo che ha regalato la serie cadetta ai Grigi.

L’esterno trentatreenne, arrivato in prestito dalla Reggina la scorsa estate, non sarà trattenuto in grigio per l’avventura in Serie B. Del resto né con Angelo Gregucci, né con il suo successore Moreno Longo il giocatore ha trovato molto spazio tanto da collezionare 19 presenze di cui solo due da titolare per un totale di 646 minuti giocati, due assist e nessun gol. Stando alle ultime indiscrezioni, il Potenza, compagine che milita in Serie C, starebbe puntando il terzino con un passato in Serie A e Serie B.