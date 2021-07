Pugilato: il tortonese Fagnano campione d’Italia di Gym Boxe per la terza volta in quattro anni

Fermo – È un’atleta della provincia di Alessandria ad essersi aggiudicato, nella Gym Boxe, il titolo di Campione Italiano 2021 per la categoria Senior 55/65 kg. Si tratta di Federico Fagnano della Boxe Tortona che al Lido di Fermo, nelle Marche, ai campionati italiani di Gym Boxe 2021 che si sono tenuti dal 25 al 27 giugno, si è imposto su tutti, erano presenti trecento atleti, nella competizione che si è svolta con ottavi di finale, quarti, semifinale e finalissima. L’atleta tortonese ha battuto agli ottavi il campione regionale abruzzese, ai quarti il campione regionale del Lazio, in semifinale ha superato un avversario siciliano e in finale ha battuto il campione regionale toscano.

Per Fagnano si tratta del terzo titolo conquistato dopo quello del 2017 e del 2019, nella categoria Senior 55/65 kg.