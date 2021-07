Dovevano ricevere Pfizer e invece gli hanno somministrato Astra Zeneca: diciannove persone finiscono all’ospedale

Torino – Diciannove persone sono finite in ospedale a causa di un errore commesso dal personale sanitario del centro vaccinale di Nole Canavese. Otte donne e undici uomini ricoverate nei giorni scorsi e che in realtà avrebbero dovuto ricevere Pfizer, come indicato dal governo, ma è stato somministrato loro Astra Zeneca. Diciassette di loro hanno meno di 60 anni e solo due sono over 60, tutti residenti nel Ciriacese, ad una ventina di chilometri da Torino. Quasi tutti sono stati o stanno ancora male e sono monitorati, quotidianamente, dall’Asl To4 che ieri ha fatto sapere, attraverso un comunicato stampa diramato dalla Regione in tarda serata, a sei giorni dall’accaduto, che è stato attivato un protocollo di sorveglianza, condiviso con gli utenti stessi e che prevede, oltre a una presa in carico attiva da parte di un medico dell’Asl con un contatto quotidiano, un monitoraggio ematochimico. Tutto questo per estrema cautela.

“Al momento – si legge nella lettera dell’azienda sanitaria che raggruppa i poli di Ciriè, Chivasso ed Ivrea – non si registrano sintomi diversi da quelli comunemente correlati alla vaccinazione anti-Covid e la sorveglianza ematochimica non ha rilevato l’emergere di situazioni di rischio”.

Ma la paura, comunque, resta tra le diciannove persone cui hanno somministrato Astra Zeneca come un giovane di 33 anni che racconta che, a quanto gli pare di aver capito, Astra Zeneca è stato somministrato in quanto erano terminate le scorte Pfizer.

“Mi sembra di aver capito che per non assembrare la gente hanno fatto le scorte che avevano. Io me ne sono accorto solo dopo che non era il vaccino previsto, il Pfizer. Tra l’altro il Covid io lo avevo già fatto un po’ di mesi fa ed ora, da cinque giorni, ho gli stessi sintomi. Speriamo vada tutto bene perché con quello che si sente e si legge” ha detto il giovane.

Solo l’altro giorno nel regno Unito è morta una madre di tre figli dopo aver sviluppato coaguli di sangue a seguito della somministrazione del vaccino AstraZeneca. I coaguli di sangue nel cervello, le avrebbero causato un ictus. Notizie che nessuno vuole sentire anche perché, secondo quanto spiegato, le criticità possono manifestarsi dopo cinque, sei giorni dalla somministrazione, fino al venticinquesimo giorno.

“Non ci resta che sperare. E poi capisco anche come si possa sentire gli operatori che hanno sbagliato i flaconi, anche se sopra ci dovrebbe essere scritto chiaramente di che vaccino si tratta” ha raccontato la madre di un trentottenne che è uno dei diciannove finiti all’ospedale.

Da parte sua il sindaco di Nole Canavese, Luca Bertino, ha tenuto a rimarcare che con Astra Zeneca sono stati vaccinati sanitari, forze dell’ordine, docenti, volontari della protezione civile.

“È chiaro che non doveva succedere però l’importante è sapere che le condizioni di salute di queste persone sono buone e a loro va la nostra solidarietà” ha sottolineato il primo cittadino.