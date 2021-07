Grigi: per l’attacco spunta l’idea Samuele Longo del Vicenza

Alessandria – Ieri è ufficialmente iniziato il calciomercato estivo, durerà fino al 31 agosto, e per la neopromossa in Serie B Alessandria il nome venuto fuori nelle ultime ore è quello di Samuele Longo, attaccante ventinovenne di proprietà del Vicenza, che lo ha acquistato a titolo definitivo dall’Inter. Un giocatore con esperienza anche all’estero con squadre come l’Espanyol, il Rayo Vallecano, il Tenerife, l’Huesca e il Deportivo La Coruna. In Italia ha, invece, vestito le maglie di Verona, Cagliari, Frosinone, Cremonese e Venezia.

Secondo le ultime indiscrezioni i contatti col giocatore sarebbero stati presi ma la trattativa si preannuncerebbe non breve perché il Vicenza, dove ds è Magalini, vuole rientrare dell’investimento fatto.

Per quanto concerne i prestiti Bellodi resta, come peraltro anticipato dal ds dei Grigi Fabio Artico, mentre Rubin rientrerà a Reggio Calabria, ma lascerà la Reggina per andare di nuovo in C, probabilmente al Potenza.