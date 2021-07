Nelle Asl liguri hanno chiesto di essere vaccinati trecento turisti piemontesi

Alessandria – Per trecento turisti piemontesi che andranno in riviera ligure saranno vacanze più sicure e comode dato che ieri, nel primo giorno di pre-adesione alla campagna di vaccinazione reciproca fra le due regioni, hanno chiesto di ricevere la somministrazione della seconda dose proprio in Liguria.

Nel dettaglio 165 saranno vaccinati nell’Asl 2 Savonese, 100 nell’Asl 1 Imperiese, 10 nell’Asl 3 Genovese, 21 all’Asl 4 Chiavarese, 4 nella Asl 5 Spezzina. I liguri che hanno chiesto di essere vaccinati in Piemonte sono 61: 17 ad Alessandria, 2 ad Asti, 1 all’Asl Biella, 21 all’Asl Cuneo1, 3 Asl Città di Torino, 9 Asl Torino 3 Collegno e Pinerolo, 4 Asl Torino 4 Ciriè, Chivasso e Ivrea, 4 nella Asl Verbano-Cusio-Ossola.

Sulle piattaforme per la gestione dei vaccini di Liguria e Piemonte possono presentare richiesta i cittadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci territori.

I primi dati riflettono le aspettative: nei mesi di luglio e agosto sono 50.000 i liguri che vengono in vacanza in Piemonte e 250.000 i piemontesi che vanno in ferie in Liguria.

Reciprocità si è registrata anche nell’andamento dei contagi. I dati sono in continuo miglioramento e rassicurano non solo i vacanzieri: ieri in Piemonte sono stati accertati appena 20 nuovi positivi, i ricoverati nelle terapie intensive di tutti gli ospedali della Regione sono 11, zero decessi e 41.391 le persone vaccinate in giornata.

Ieri, inoltre, l’anticipazione del report settimanale dei contagi, che sarà convalidato oggi dal ministero della Sanità e dall’Istituto Superiore di Sanità, è stata premiante coi dati della settimana dal 21 al 27 giugno in Piemonte che rivelano un’ulteriore diminuzione dell’incidenza dei nuovi casi di oltre il 43 per cento. L’Rt puntuale, calcolato sulla data di inizio sintomi, si ferma a 0.56. La percentuale di positività dei tamponi cala ulteriormente, passando da 0.5% a 0.3%. Ancora ridotti i tassi di occupazione dei posti letto ordinari dal 4% al 3% e in terapia intensiva dal 4% al 2%. Calano i focolai attivi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.

Insomma dati che incoraggiano a continuare a ritmo sostenuto con i vaccini, per anticipare la comparsa della variante Delta, non ancora rilevata in provincia di Alessandria.

Più saranno i vaccinati, minori saranno le possibilità di diffusione e la gravità dei sintomi.

Nel fine settimana continueranno le vaccinazioni straordinarie per over 18 e over 60.

Sul portale www.ilPiemontetivaccina.it oggi si apriranno le prenotazioni per l’open day di Banca d’Alba in programma domani all’hub di Gallo Grinzane per i giovani tra i 18 e 30 anni con domicilio illimitato o temporaneo in Piemonte, senza fragilità e senza appuntamento prima del 12 luglio.

Sarà somministrato il vaccino Pfizer.