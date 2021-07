Pallacanestro Serie A2: Andrea Valentini confermato allenatore della JB Monferrato

Casale Monferrato – La notizia era già nell’aria da alcune settimane e ieri è arrivata la conferma ufficiale. Andrea Valentini è stato confermato come nuovo Capo Allenatore della JB Monferrato dopo essere subentrato a stagione in corso a Mattia Ferrari. Valentini ha concluso positivamente la Serie A2 conquistando la permanenza in categoria grazie anche alle vittorie pesanti contro Torino, Tortona, Orzinuovi e Latina.

“Sono molto contento dell’opportunità di iniziare questa stagione da Capo Allenatore. Per prima cosa voglia ringraziare la Società, il Presidente Simone Zerbinati, l’Amministratore Delegato Savino Vurchio, il Main Sponsor Guido Repetto e tutti i soci per avermi concesso questa opportunità. Stiamo iniziando un percorso di consolidamento sul territorio attraverso il marchio JB Monferrato – ha spiegato Valentini – abbiamo anche iniziato ad allestire la squadra più competitiva possibile, consci che una volta che il nostro pubblico potrà tornare al PalaFerraris ci darà una grossa mano. Infine, voglio ringraziare tutti i giocatori e lo Staff della passata stagione, che con il loro impegno hanno portato a termine una stagione difficile garantendo la permanenza in A2”.