Prossima alla gravidanza muore in ospedale ma i medici salvano la bambina che sta bene

Alessandria – Accompagnata in ospedale per un malore, una donna all’ultimo mese di gravidanza è morta appena ricoverata essendo andata in arresto cardiaco durante il monitoraggio ma i medici hanno fatto in tempo a salvare la bambina che doveva nascere con un parto cesareo. La bambina sta bene. In una nota l’ospedale fa sapere che la donna “accompagnata in ospedale a causa di un malore, ha subito un arresto cardiaco mentre era assistita dalle ostetriche durante il monitoraggio fetale. Il tempestivo intervento degli operatori del reparto ha permesso di effettuare un cesareo di urgenza che ha salvato la vita della bambina, che si trova in buone condizioni di salute”.