Autobetoniera precipita dal ponte: muore il conducente

Predosa – Verso le nove di stamane un’autobetoniera, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada precipitando da un’altezza di circa sei metri mentre percorreva il ponte sull’Orba vicino al Lido di Predosa. Non c’è stato scampo per il conducente che è morto sul colpo al momento dell’impatto col greto del torrente. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco con due squadre e ai Carabinieri, sono giunti anche gli uomini del 118 che non hanno potute fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Inutile l’intervento dell’elisoccorso. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico incidente.