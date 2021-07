Casale Fbc: il difensore Cintoi lascia dopo cinque stagioni e va al Real Forte Querceta

Casale Monferrato – Nel Casale ha giocato per cinque stagioni di Serie D, dal 2016 ad oggi. Adesso ha deciso di andarsene per proseguire la sua avventura in Toscana, nel Real Forte Querceta, Nicola Cintoi, trentunenne difensore centrale nativo di La Spezia. Tramite un comunicato stampa reso noto dalla società di patron Gaffeo, il giocatore ha voluto ringraziare tutti, da mister Ezio Rossi a mister Stefano Melchiori a mister Francesco Buglio. Cintoi in carriera, oltre al Casale, ha vestito le maglie dello Spezia, della Pro Patria, del Cuneo e della Spal, del Valdivara e del Bogliasco.