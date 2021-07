Al processo Eternit Bis gli avvocati della difesa s’attaccano alle traduzioni “incomprensibili”, che han capito tutti meno loro

Novara – Nell’aula magna dell’Università del Piemonte Orientale di Novara prende il via la seconda udienza del processo Eternit Bis che vede imputato l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny per omicidio volontario, con dolo eventuale, per la morte di 392 persone vittime dell’amianto nel territorio di Casale Monferrato. Dopo 12 anni dall’inizio del primo processo, che aveva già condannato l’imprenditore per disastro ambientale, reato andato prescritto in Cassazione, si chiede ancora giustizia.

Con l’apertura del processo lo scorso 9 giugno e con la costituzione di numerosi parti civili, tra cui la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria e alcune associazioni come Legambiente e Afeva (da anni a fianco dei familiari delle vittime di amianto), gli avvocati della difesa hanno chiesto l’inammissibilità per la maggior parte di loro in quanto devono costituirsi “solo le persone fisiche e le vittime”. Siamo ai cavilli al punto che i due difensori (ma di argomenti seri ne avranno?) Alleva e D’Amato hanno contestato la convocazione del premier Draghi, che nella scorsa udienza si è costituito parte civile, in quanto non sarebbero state indicate le generalità complete del Presidente Mario Draghi, che però figura nella lista dei testimoni proprio della difesa. Ma nel mirino della curiosa difesa di Schmidheiny ci sono anche le eccezioni legate a questioni linguistiche a causa di una scorretta traduzione in tedesco degli atti notificati all’imputato. “Sono incomprensibili – ha spiegato l’esigente avvocato Alleva – non so dire se nelle prossime udienze Schmidheiny sarà presente in aula”.

L’udienza di oggi sarà a porte chiuse: sarà così fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria. Sarà concesso però ai giornalisti di poter partecipare.