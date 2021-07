Arti marziali: due ori a Parigi per l’alessandrina Sonia D’Agostino dell’Accademia Wushu Sanda

Parigi – Due ori per Sonia D’Agostino, l’atleta dell’Accademia Wushu Sanda Alessandria che a Parigi, nell’allenamento congiunto con la Nazionale francese che si è tenuto dal 2 al 4 luglio, ha conquistato due ori nel Sanda, nei 60kg e anche nella categoria di peso superiore, 70 kg. La D’Agostino, fuori da un anno e mezzo, e sottoposta a un’operazione chirurgica per rimediare a un infortunio alla mano, contro due transalpine s’è affermata nettamente, confermando una condizione fisica ottimale e progressi nella tecnica. Bene anche l’altro atleta dell’Accademia Wushu Sanda, Matteo Testardini, che non ha conquistato medaglie ma ha comunque confermato una buona condizione fisica.

Gli atleti alessandrini adesso, per preparare i prossimi impegni internazionali, soprattutto Europei e Mondiali, torneranno in palestra in attesa d’una possibile convocazione in Nazionale.