Morta Raffaella Carrà, icona della televisione italiana: aveva 78 anni

Roma – Lutto nel mondo della televisione italiana. Si è spenta all’età di 78 anni, dopo una lunga malattia, Raffaella Carrà. Ad annunciarlo, questo lunedì pomeriggio, è stato il coreografo ed ex compagno della Carrà, Sergio Japino, con un post sui social.

Nata a Bologna nel 1943, Raffaella Maria Roberta Pelloni, questo il suo nome all’anagrafe, era cresciuta in Romagna e si era trasferita a Roma per studiare all’Accademia Nazionale di Danza e al Centro Sperimentale di Cinematografia. Negli anni ‘60 era iniziata la sua carriera artistica.

Cantante, ballerina, attrice, ribattezzata “regina della televisione italiana”, con l’inimitabile caschetto biondo, la Carrà è diventata negli anni una vera e propria icona dello spettacolo.

Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con volti noti della televisione italiana come Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Paolo Panelli, Alighiero Noschese e molti altri.

Dal “Tuca Tuca” a “Rumore” e “Come è bello far l’amore da Trieste in giù”, i suoi balletti dai costumi sgargianti sono nella memoria di tutti. Innumerevoli i programmi televisivi che l’hanno vista protagonista, da “Canzonissima” a “Carramba che sorpresa”. Nel 2001 ricoprì il ruolo di conduttrice del Festival di Sanremo.

La sua scomparsa ha generato un’ondata di cordoglio e commozione in tutta Italia e nel mondo intero.