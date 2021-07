Movida fuori controllo dappertutto: menati poliziotti e carabinieri che finiscono all’ospedale

Alessandria (m.c.) – Alessandria è l’epicentro di una zona liguro-piemontese che va da Vercelli, Asti, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona e arriva in Liguria. Si tratta della movida selvaggia che non si ferma mai mentre dobbiamo registrare atti di teppismo nelle sere del fine settimana anche in Liguria. I protagonisti degli episodi di cronaca, da Sanremo a La Spezia, sono i giovanissimi: la popolazione che meno si è vaccinata e che meno teme gli assembramenti, ragazzi che sfidano polizia, carabinieri e vigili urbani. Come conferma quanto avvenuto nel centro storico di Genova sabato notte, dove una pattuglia della polizia locale è stata aggredita da due diciottenni e un diciassettenne per aver interrotto una rissa davanti a un locale. Risultato? Un arresto – per violenza e lesioni a pubblico ufficiale – e due denunce. Uno dei denunciati è finito al San Martino. Per guarire le ferite ci vorrà un mese. Ma pure tre vigili sono finiti al pronto soccorso, poi dimessi con prognosi dai 3 ai 7 giorni. A Sanremo venerdì sera, subito dopo la partita Belgio-Italia, il centro è stato invaso da centinaia di ragazzi minorenni e appena maggiorenni, tutti senza mascherina. Sabato sera una donna ha aggredito una squadra di controllori di Trasporto pubblico locale (Tpl): sono dovuti intervenire i carabinieri, mentre due di loro sono rimasti feriti nella colluttazione. Nella riviera di Levante l’arrivo dei turisti e l’allentamento delle restrizioni movimentano il fine settimana, costringendo le forze dell’ordine a fare gli straordinari. Sabato sera i carabinieri sono intervenuti in diverse località del Tigullio su segnalazione di cittadini che non riuscivano a dormire, mentre a La Spezia si è verificata un’aggressione con coltello tra sospetti spacciatori e una mega rissa.