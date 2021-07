Podismo: torna quest’anno il “Giro dei Calanchi” nelle terre di Fausto e Serse Coppi

Castellania – È fissato per il 22 agosto il “Giro dei Calanchi nelle terre di Fausto e Serse Coppi”, kermesse podistica organizzata da Atletica Novese, la famiglia Tomaghelli e l’amministrazione comunale di Castellania Coppi. L’anno scorso la manifestazione era stata annullata, quest’anno, invece, si terrà regolarmente, nella sua ottava edizione, sul classico percorso di 10 chilometri, dislivello di 350 metri, con partenza e arrivo fissati a Castellania Coppi.

La gara, che negli ultimi anni ha richiamato un sempre maggior numero di partecipanti, 370 nel 2019, con un innalzamento netto del tasso tecnico, vuole essere un trait d’union tra gli sport di fatica per antonomasia ossia podismo e ciclismo.

Quest’anno la gara è inserita anche nel calendario del concorso regionale PPM, Piemonte Parchi e Montagne, che FIDAL riserva alle maggiori gare off road della regione.

Come in altre edizioni Gianni Tomaghelli e la sua famiglia hanno deciso di devolvere parte del ricavato a uno scopo solidale, cercando di dare una mano all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.