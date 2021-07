Al Ribero Luino di Ticineto un commovente minuto di silenzio in ricordo degli anziani vittime del Covid

Ticineto – Piacevoli momenti al “Memoriale Covid” che si è tenuto a Ticineto sabato scorso 3 luglio alla presenza – all’aperto e tutti vaccinati – di autorità, personale e ospiti della struttura Ribero Luino e di una delegazione dei parenti. La commozione ha pervaso un po’ tutti durante il minuto di silenzio per le vittime della pandemia che si è tenuto nel corso dell’assemblea annuale dei soci. Molte e qualificate le riflessioni sul grave momento che tutti stiamo passando espresse dalle autorità, dai componenti del comitato parenti e dal personale presente. La gradevolissima festa, che si è svolta in sicurezza, è stata chiusa da un rinfresco preparato dal personale della prestigiosa struttura. Al termine l’assemblea dei soci ha rinnovato gli organi statutari rieleggendo presidente il dottor Angelo Martinotti, vice presidente l’architetto Ivo Maestri e, come componenti, il signor Roberto Bellin e l’architetto Daniele Mesturini in rappresentanza del Comune. New entry fra i consiglieri quella della dottoressa Maria Pistarino che ricoprì per molti anni la carica di direttrice.