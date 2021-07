Denunciato l’automobilista che si era dato alla fuga dopo aver investito un pedone sulle strisce senza prestare soccorso

Alessandria – Dopo le indagini del caso è stato assicurato alla giustizia l’automobilista che il 25 giugno scorso aveva investito sulle strisce in Corso Lamarmora un pedone che è stato ricoverato all’ospedale per le molte lesioni e contusioni riportate. L’investitore non prestava soccorso alla vittima e faceva perdere le sue tracce. Sul posto interveniva una pattuglia della Polizia Locale che iniziava le indagini che, grazie anche all’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza urbana, hanno portato all’identificazione del conducente che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di fuga dopo incidente con lesioni e omissione di soccorso.