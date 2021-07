Grigi: altri due giocatori nel mirino, interessano un centrocampista e un portiere

Alessandria – Proseguono i sondaggi da parte dell’Alessandria Calcio per rafforzare la rosa in vista dell’inizio del campionato di Serie B.

I Grigi sono al lavoro per puntellare e migliorare l’organico e le attenzioni sono rivolte anche al centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni il club di patron Di Masi avrebbe messo gli occhi su Theophilus Awua, centrocampista classe ’98 in forza alla Pro Vercelli e con un passato a Spezia e Livorno.

Anche in porta il club piemontese starebbe cercando un nuovo profilo: il nome sbucato fuori nelle ultime ore è quello di Giacomo Volpe, portiere classe ’96 attualmente in forza alla Cremonese ma che potrebbe dire addio ai Grigiorossi per tentare una nuova avventura in cadetteria proprio nelle file dell’Alessandria.

Volpe, nella stagione passata, coi lombardi è sceso in campo undici volte tra campionato e Coppa Italia.