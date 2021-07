Il difensore centrale Ariaudo sempre più vicino all’ingaggio con l’Alessandria

Alessandria – Sembra sempre più vicino l’ingaggio di Lorenzo Ariaudo all’Alessandria Calcio. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il difensore centrale scuola Juventus, e nella passata stagione al Frosinone, sarebbe vicinissimo a firmare per il club di patron Di Masi.

Tanta comunque la concorrenza per un profilo che fa gola anche alle grandi del campionato di Serie B.

Su Ariaudo, infatti, ci sono gli occhi di Parma e Lecce su tutti. L’Alessandria Calcio ha però un vantaggio dato che sembra che il ds Fabio Artico si sarebbe mosso in netto anticipo rispetto alle dirette concorrenti. Tutto starà poi nella lunghezza del contratto che sarà proposto al giocatore e alle ambizioni di quest’anno dei Grigi che quasi certamente punteranno a una salvezza largamente tranquilla.